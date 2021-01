Trump najavio proteste u Wahingtonu na dan potvrđivanja Bidenove pobjede

Trump je shodno tome, objavio video na Twitteru te time nastojao ohrabriti sve njegove pristalice da prisustvuju najavljenim protestima. Riječ je o protestu onih koji ne odobravaju rezultate izbora i on će biti održan 6. januara prijepodne nedaleko od Bijele kuće.

Tako Trump i dalje nastavlja izgovarati neutemeljene tvrdnje o prevarama birača uprkos odbijanju brojnih žalbi koje je uputio prema sudovima i Ministarstvu pravosuđa.

Zajednička sjednica Kongresa za prebrojavanje glasova i potvrđivanje Bidenove pobjede rutinska je procedura i označava posljednji korak u ovom procesu, prenosi “Klix”

I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021