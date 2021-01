Imperial College: Novi soj korone širi se puno lakše, u tome je golema razlika

Zadnji broj R u Velikoj Britaniji procjenjivao se između 1.1 i 1.3, a trebao bi biti niži od 1.0 da bi se broj slučajeva zaraze počeo smanjivati.

Profesor Axel Gandy s londonskog Imperial Collegea rekao je da su razlike između tipova virusa “prilično ekstremne”.

“Golema je razlika u tomu koliko se lako širi ova inačica virusa u odnosu na prethodnu”, rekao je za emisiju BBC Radio 4 Today.

Rezultati studije koju su proveli znanstvenici s Imperial Collegea ukazuju na to da se zaraza novom inačicom koronavirusa utrostručila za vrijeme zatvaranja u Velikoj Britaniji u mjesecu studenome, a prethodna njegova verzija smanjila se za trećinu.

Broj slučajeva zaraze covidom-19 počeo se brzo povećavati tijekom drugog vala, a broj slučajeva zaraze evidentiranih u jednome danu u četvrtak je dosegnuo novi maksimum.

Brzo se širi među svim dobnim skupinama

Rani rezultati upućivali su na to da se virus brže širi među mlađima od 20 godina, posebno djecom srednjoškolske dobi, no najnoviji podaci pokazuju da se on brzo širi među svim dobnim skupinama, kazao je jedan od članova istraživačkog tima, prof. Gandy.

Prof. Jim Naismith sa Sveučilišta Oxford rekao je kako mu se čini da će novootkrivena inačica virusa uskoro potaknuti uvođenje još strožih restriktivnih mjera.

“Podaci Imperial Collegea najbolja su dosadašnja analiza te impliciraju da dosad primijenjene mjere neće uspjeti smanjiti broj R ispod 1 ako se ne suzbije širenje nove inačice virusa”, kazao je.

