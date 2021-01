Ovako je Nova godina proslavljena u Wuhanu

U gradu Wuhanu, u kineskoj provinciji Hubey, gdje se pojavio novi tip koronavirusa, građani su novu godinu dočekali na ulicama, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prema izvještaju svjetskih medija, mnoštvo je organizovalo novogodišnje proslave u Wuhanu, mjestu odakle je potekao koronavirus.

Kako je svijet u novu godinu ušao pod strogim mjerama uvedenim u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, hiljade ljudi prisustvovalo je proslavi nove godine u Wuhanu, gdje je i počela epidemija.

Ljudi koji su se okupili ispred gradske vijećnice u Wuhanu i u drugim dijelovima grada dočekali su novu godinu uz zajedničku proslavu.

Iako je uočeno da je većina učesnika proslave nosila maske, pravila fizičke distance su zanemarena.

Masovni novogodišnji događaji zabranjeni su u mnogim zemljama zbog mjera protiv COVID-19, pa je proslava nove godine u Wuhanu naišla na uglavnom negativne reakcije na društvenim mrežama.

COVID-19, koji se pojavio u Wuhanu u Kini u decembru 2019. godine, proširio se na više od 200 zemalja i regija i prerastao u pandemiju koja traje i dan danas.

