Zločin kakav se ne pamti – Trudnu prijateljicu namamili u praznu kuću pričom da prave žurku, pa sproveli svoj monstruozni plan

Mlada trudnica pronađena je mrtva u dvorištu stare napuštene kuće, nakon što ju je školska drugarica pozvala na lažnu žurku sa ciljem da joj ukrade nerođenu bebu.

Flaviju Godinjo Mafru (24) iz Brazila koja je bila u 36. sedmci trudnoće, pronašli su mrtvu, suprug i majka, ali bez bebe u stomaku.

– Flavija je nestala u četvrtak popodne kada je krenula na navodnu žurku kod školske drugarice. Međutim zabritnutost se javila kada se djevojka nije vratila kući nakon dužeg vremena – navodi se u policijskom izvještaju.

– Još par prijatelja bilo je upoznato sa žurkom, ali je njima, dan prije, rečeno da se događaj otkazuje – dodaje se u izvještaju.

Njena prijateljica je u početku, želeći da sakrije ubistvo, tvrdila kako je Flavija “otišla sa nekim drugim”, ali kada je njeno tijelo pronađeno sljedećeg jutra, priznala je brutalan zločin.

Osumnjičena Rosalba Grim je kasnije policiji priznala da je u januaru pretprjela spontani pobačaj i postala opsjednuta krađom bebe, pa je odlučila da to uradi drugarici. Planirala je to sedmicama, smišljala plan do detalja, lagala druge da je i dalje trudna i postavljala slike na društvenim mrežama sa lažnim trudničkim stomakom.

Partener Rosalbe, priznao je da je koristio ciglu kako bi ubio Flaviju, nakon što su je on i njegova izabranica namamili na mjesto ubistva, lažirajući da se radi o proslavi gdje će biti puno zajedničkih prijatelja.

Kada je riječ o bebi, ona je preživjela ovaj stravičan događaj. Nju je osumnjičeni par odveo u bolnicu odmah nakon ubistva majke.

Beba po imenu Cecilija imala je posjekotine na leđima, što je izazvalo sumnje u bolnici. To je i uticalo da se pozove policija i da par odmah bude uhapšen, pored toga što ni sama žena nije imala fizičke znake da se porodila. Djevojčica je ostala u Dječijoj Bolnici Florianopolis, gdje je dobila antibiotike i lijekove protiv bolova zbog povreda zadobijenih kada je otkinuta iz majčinog stomaka. Ono što je bitno u ovom trenutku, beba je u dobrom zdravstvenom stanju.

Obdukcijom će se potvrditi da li je beba uklonjena iz materice prije ili nakon što je nesretna trudnica ubijena.

U sličnom slučaju iz 2015. godine, Dinel Lejn iz Kolorada, namamio je 26-godišnju Mišel Vilkins oglasom da prodaje odjeće za bebe, nakon čega joj je izvadio bebu iz stomaka, prenosi “Srbija danas“.

