Švedska uvela do sada najstrožije mjere zbog drugog vala pandemije

Te mjere podrazumijevaju nošenje maske u javnom prijevozu i zatvaranje ekonomskih djelatnosti koje nisu neophodne.

Švedske vlasti su se za razliku od drugih zemalja uporno opirale uvođenju karantina i tokom pandemije držale su otvorenima škole, preduzeća i restorane.

Međutim, težak drugi val pandemije s rekordnim brojevima novozaraženih gotovo svake sedmice u posljednja dva mjeseca, natjerao je vladu da poduzme više.

Iako ove nove mjere ne znače uvođenje potpunog lockdowna, one ipak za društvo u Švedskoj predstavljaju do sada najstrožija ograničenja s obzirom na to da su bili najlijeberalniji kada je riječ o odnosu prema koronavirusu. To znači da su druženja bila dozvoljena, nije bilo naređeno nošenje maski, a vlasti su se oslanjale na odgovornost građana da će držati distancu i voditi računa o kvalitetnoj higijeni.

Premijer Švedske Stefan Lofven je kazao da će sva “nebitna” javna mjesta poput teretana, bazena i biblioteka biti zatvorena do 24. januara.

Također je naglasio da vlada sada preporučuje nošenje maski u javnom prijevozu pogotovo u periodu kada su najveće gužve te da se nastoji držati distanca od drugih kako bi se spriječila zaraza.

“Slijedimo našu strategiju. Sada vidimo da moramo nešto poduzeti jer se pogoršalo širenje zaraze, a i situacija u našem zdravstvenom sistemu nije baš najbolja“, naveo je Lofven.

Švedska vlada je tražila od građana da ograniče društvena okupljanja na osam osoba, ali su dodali da neće biti kažnjeni za kršenje tih preporuka. Lofven je dodao da još uvijek smatra da je potpuni lockdown neispravan.

“Morate uzeti u obzir da ozbiljni lockdown dugoročno ne bi imao efekta jer bi se ljudi teško nosili s tom“, kazao je dodajući da su mnoge zemlje sa strogim zatvaranjem loše prošle.

Sa 8.000 preminulih od posljedica korone, stopa smrtnosti u Švedskoj po stanovniku je nekoliko puta veća od onih u susjednim skandinavskim zemljama, ali niža od nekoliko evropskih zemalja koje su se odlučile za lockdown poput Velike Britanije. Španije, Francuske i Belgije, piše Reuters.

Lofven je kazao i to da će zabave u restoranima biti ograničene na četiri osobe, a vlasnici nekretnina i prodavnica će morati uložiti napore da u svojim objektima spriječe gužve. Osim toga, naređeno je i to da srednje škole nastave online obrazovanje do 24. januara.

Švedska strategija borbe s koronom do sada je izazvala brojne kritike kako na lokalnom nivou, tako i u brojnim drugim državama. Međutim, bilo je i pohvala zbog toga što je ova zemlja samim time postala ekonomski stabilnija i povoljnija za poslovanje.

Iako rijetko istupa u javnosti, švedski kralj je ipak ranije ove sedmice kazao da ova zemlja nije uspjela u upravljanju pandemijom, prenosi “Klix“.

Facebook komentari