Šef Applea šokirao se kada je saznao koliko vremena provodi na iPhoneu

Ne želimo da ljudi previše koriste naše proizvode, rekao je prošli tjedan prvi čovjek Applea Tim Cook tijekom gostovanja na “Outside Podcastu” Michaela Robertsa. Objasnio je kako je želi da njihovi proizvodi ljudima omoguće da naprave što više stvari u što kraćem vremenu, kako bi im oslobodili vrijeme za druge, važnije stvari. No naravno, želje su jedno, stvarnost je potpuno drukčija.

Bez mobitela mnogi danas doslovno ne idu ni na WC – mobilni uređaj prvo je što pogledaju kada se probude, a provjera mailova ili novosti na društvenim mrežama posljednje što učine prije spavanja. Dok Cook kaže da to nije bio cilj Applea, čini se kako su upravo to željeli u Facebooku, Twitteru, Instagramu i na drugim mrežama koje su napravljene tako da stvaraju ovisnost pa ljudi konstantno skrolaju po ekranima i 5 minuta koliko su namjeravali “škicnuti” Facebook lako se pretvori u jedan sat ili više, piše “Zimo Dnevnik”

Tu zamku prevelikog korištenja telefona nije uspio zaobići ni Cook, koji je na “Outside Podcastu” priznao kako također previše vremena provodi na iPhoneu. Nije rekao koliko sati dnevno potroši s telefonom u ruci, no rekao je kako je to “jako puno” te je shvatio da to mora što prije promijeniti. Zapitao sam se zašto mi trebaju sve te obavijesti. Zašto to zaista trebam? Moram li shvatiti stvari u onom trenutku u kojem se dogode?, rekao je izvršni direktor Applea te dodao kako je odlučio uzeti “sjekiru za meso” i obračunati se s obavijestima aplikacija kako bi svoje vrijeme oslobodio za druge stvari.

Apple je na iPhoneu, kao i Googleu na Androidima, prije nekoliko godina predstavio mogućnost praćenja vremena koje korisnici provode na svojim telefonima. Za mnoge, pa i za samog Cooka, to je mnogo više vremena u odnosu na njihova očekivanja. Rješenje tog problema nalazi se u postavljanju ograničenja za korištenje određenih aplikacija ili, kao što je to napravio Cook, isključivanju obavijesti aplikacija. Također, roditeljima su dostupne i opcije roditeljske zaštite kako bi djeci ograničili vrijeme na telefonima jer, umjesto u igri s prijateljima, čitanju knjiga ili provođenju vremena na igralištima, u parkovima ili prirodi, mnoga djeca po cijele dane vrijeme provode samo s telefonima ili tabletima u rukama.

