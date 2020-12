Djevojka pozivala na nenošenje maski, pa ostala bez tri člana porodice zbog koronavirusa: “Sada ga shvatam ozbiljno”

Nakon što su joj od korona virusa preminula tri člana porodice, promenila je mišljenje, pa je snimke obrisala, piše “Unilad”.

U jednom od izbrisanih videa Džejda je rekla kako smatra da maske nisu potrebne, prenosi “Blic“.

– Mislim da iza odluke o obavezi nošenja maski stoje neki vladini razlozi. Jednom prilikom sam zaboravila da ponesem masku i ušla sam u prodavnicu bez nje. Niko me nije opomenuo i od tad ih uopšte ne nosim – komentarisala je.

U drugom videu Džejda se pojavljuje plačući i objašnjava pratiteljima kako ide na ujakovu sahranu i kako će dan nakon tog morati da ide i na dedinu.

Takođe je otkrila da se njena tetka, takođe, bori za život na respiratoru, ali i ona je ubrzo umrla.

Zbog svojih izjava Džejda je naišla na mnoštvo negativnih kritika internet korisnika, koji su je prozvali sebičnom.

“Ko zna koliko ljudi si ugrozila. Nije mi te žao”, poručio je komentator.

