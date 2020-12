Drama u Londonu: Automobilom se zaletio u grupu pješaka, ima povrijeđenih

Hitne službe, uključujući Hitnu pomoć i vatrogasne ekipe, nalaze se na mjestu događaja u kvartu Hackeyju.

Na Twitteru se pojavio i snimak s mjesta događaja na kojem se vide pripadnici policije, hitne pomoći i vatrogasci.

#Hackney

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.

Their conditions are currently unknown.

Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.

1/2 pic.twitter.com/CWOv6uHieS

— London 999 Feed (@999London) December 11, 2020