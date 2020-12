Njemački znanstvenici objavili savjete za smanjenje širenja korone u zatvorenom

Već mjesecima slušamo i čitamo različite savjete o tome kako bi se to širenje u zatvorenim prostorima moglo smanjiti na najmanju moguću razinu, no situacija je takva da su se vlade brojnih zemalja odlučile na najmanje popularnu opciju, a to je ponovno zaključavanje, u manjem ili većem obliku.

Grupa njemačkih znanstvenika (fizičara, kemičara, biologa, inženjera, meteorologa) i doktora iz tri znanstvene udruge i uz podršku Instituta za troposferska istraživanja iz Leibniza, nedavno je objavila dokument s nekoliko vrlo važnih savjeta koji bi trebali pomoći u sprječavanju širenja virusa SARS-CoV-2 u zatvorenim prostorima poput restorana, kafića, učionica, radnih prostora itd. Primjenom ovih savjeta iz zatvorenih prostora uklonilo bi se čak oko 90 posto virusnog aerosola, naglašavaju na Fast Companyju, prenosi “Zimo“.

Prvi savjet odnosi se na maske i njihovo obvezno korištenje u svim sektorima te posebno naglašavaju maske N95, a ne klasične higijenske maske. Drugi nam je savjet već jako dobro poznat i odnosi se na prozračivanje, i to ono klasično, što češćim otvaranjem prozora, dok se treći savjet odnosi na ventilacijski sustav. Pri tome je od velike važnosti da ventilacijski sustav usisava zrak prema gore i, u slučaju njegove recirkulacije, zrak se mora pravilno filtrirati. Takvi ventilacijski sustavi, smatraju znanstvenici, trebali bi se što prije instalirati u radne prostore, škole, fakultete, bolnice, ali i vozila javnog prijevoza.

Također, savjetuju i korištenje sustava pročišćavanja zraka, kao i sustav za mjerenje CO2 u zraku jer bi rezultati takvog mjerenja mogli pokazati djelovanje ventilacije. I, ono što je jako važno, jest da se ne koriste stropni ventilatori. Naime, kako aerosol s virusom s našim izdahom ide prema stropu, sustav ventilacije i ventilatora koji zrak ventilira odozgo prema dolje te čestice može samo širiti prostorom pa se virus još duže zadržava u zraku.

