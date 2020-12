Policija objavila fotografije: Ovo se desi kada koristite mobitel tokom vožnje

Naime, na svom Twitter nalogu su objavili fotografije nesreće koja se desila nakon što se jedan vozač crnog Nissana Versa, kojeg policija nije imenovala, “zabio” u zaštitnu ogradu jer je bio ometen pametnim telefonom. Vidi se kako je zaštitna ograda prošla kroz automobil.

“Ovo je posljedica provjeravanja mobitela tokom vožnje. Srećom, vozač je petrpio samo lakše povrede. Bez obzira na to, ometanje tokom vožnje može završiti smrću. Molimo vas fokusirajte se na cestu i vozite sigurno”, poručuili su u tweetu u petak, prenosi “Radiosarajevo“.

Za vrlo kratko vrijeme objava je izazvala lavinu komentara, te su iz policije naveli da im je drago zbog toga.

This is a consequence of checking a cell phone while driving. Fortunately, the operator sustained only minor injury. Nevertheless, distracted driving can end lives. Please focus on the road and drive safely. pic.twitter.com/CZlxcIdV4L

— Menomonee Falls Police Department (@ProtectTheFalls) December 4, 2020