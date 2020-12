Surfera napao morski pas, on s teškim povredama sam otplivao do obale: “Bio je sav razderan”

Liječnici su pozdravili izuzetnu priču o australskom surferu koji je preživio napad morskog psa, sam otplivao do obale i hodao 300 metara tražeći pomoć, sve to s nevjerojatnim povredama koje je zadobio od ugriza morskog psa, piše The Guardian.

Bolničar Michael Rushby rekao je da je muškarac imao teške povrede na leđima, stražnjici i nozi, koje su nastale od velikog ugriza morskog psa. Unatoč tome je uspio doći na sigurno, prenosi “Jutarnji“.

Tog je 29-godišnjaka napao morski pas u nedjelju dok je surfao na otoku Kangaroo.

Najprije mu je pomogao jedan bolničar koji se u svom automobilu dovezao do plaže, a zatim mu je pomogao i Rushby te je prebačen u medicinski centar Flinders.

– Stabilizirali smo ga uz cestu, povili mu rane i dali nešto za bolove. Mladić je zadobio ozbiljne razderotine na leđima i bedru, rekao je Rushby.

Mladić kojeg je napao morski pas je iz bolnice poslao rukom napisanu bilješku u kojoj je opisao svoje iskustvo, zahvalio bolničarima i medicinskom osoblju koje ga je spasilo.

– Sjedio sam na dasci kad sam osjetio udarac s lijeve strane. Bilo je kao da me udario kamion. Ugrizao me za leđa, stražnjicu i lakat, a onda je odgrizao i komad moje daske za surfanje. Vidio sam da je to morski pas, a onda je nestao, napisao je mladić koji je zatim nekako uspio otplivati do obale.

– Nevjerojatno je to da je uspio sam doplivati do obale. Onda je još hodao 300 metara do parkirališta gdje su mu pomogli prolaznici. To je zaista nevjerojatno, s obzirom na težinu njegovih povreda, dodao je Rushby.

Kad su mu bolničari pomagali, povrijeđeni mladić je još bio pri svijesti.

– Razgovarao je s nama cijelo vrijeme. Bio je dobro, sjećao se svega. Otkako sam bolničar, ovo je moj prvi slučaj napada morskog psa, dodao je bolničar Rushby.

Napadnuti muškarac je iz bolnice poručio da je nevjerojatno sretan te vjeruje da će se potpuno oporaviti, javlja The Guardian.

