Poznata manekenka ubila muža: Tražio da skuha večeru za njega i ljubavnicu

Jedna od najpoznatijih ruskih manekenki 26-godišnja Lilia Sudakova optužena je za ubistvo muža kojeg je izbora jer je u njihovu kuću doveo ljubavnicu i tražio da im skuha večeru, prenosi “Večernji“.

Muž ruske manekenke 28-godišnji Sergey Popov te večeri u pijanom stanju u kuću doveo ženu koju je upoznao u obližnjem baru te tražio od Sudakove da im pripremi večeru. Sudakova je tada u bijesu nožem izbola muža i odmah pozvala policiju, no za njenog muža je već bilo prekasno, prenosi Mail Online.

Međutim, njezina majka Irena Sudakova (48) policiji tvrdi da se situacija nije odvila ovako te da je njezina kćer posegla za nožem u samoodbrani. Otkrila je kako je njezina kćer godinama žrtva porodičnog nasilja te da je ovo samo jedan od incidenata koji joj je Popov priredio.

– To je bila bolesna ljubav. Moj je zet bio alkoholičar i nasilnik. Iako je glasio kao kompjuterski genij i uživao u povlaštenoj tituli, nije bio dobar čovjek. Više sam puta svjedočila njegovoj agresivnosti – ispričala je Irena Sudakova.

Ona je kazala policiji kako je njezin zet došao kući pijan i naredio njezinoj kćeri da skuha večeru za njega i nepoznatu ženu.

– Nakon što joj je naredio što da radi, sklonio se od nje, ali se vratio dok je ona sjeckala povrće za salatu. Počupao ju je za kosu i udario u noge. U tom se trenutku Lilia pokušala obraniti i slučajno ga ubola nožem. Moja je kćerka ovdje žrtva, ovo je bila samoodbrana – dodala je žrtvina majka. Lilia Sudakova priznala je policiji u prvom trenutku da je to učinila iz bijesa i ljubomore, no kasnije je to negirala i branila se da je sve to bila samoobrana. Ako je osude, mogla bi dobiti 15 godina u zatvoru u Rusiji.

Sudokova se proslavila na raznim naslovnicama najpoznatijeg modnog časopisa Vogue te je često pozirala i za modnih časopise diljem svijeta.

