Tramp zbog Facebooka i Twittera prijeti obaranjem zakona o odbrani

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio je obaranjem novog ključnog zakona o odbrani ukoliko zakonodavci u Kongresu ne pristanu da odbiju dio posvećen zaštiti velikih društvenih mreža.

Riječ je o povlačenju prava veta na kojeg ima predsjednik SAD kada su u pitanju novi zakoni.

Tramp je najavio veto preko svog Twitter naloga rekavši da je Član 230 poklon za društvene mreže i velike kompanije, te da je upravo to prijetnja po nacionalnu sigurnost.

– Ukoliko opasni Član 230 ne bude potpuno poništen kao dio zakona, bit ću prisiljen da stavim veto – napisao je Trump, prenosi “Avaz“.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it – corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020