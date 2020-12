Australski vojnici pili iz proteze mrtvog talibana

Guardian Australia objavio je fotografije australskih vojnika, koji su učestvovali u akcijama protiv talibana, sa protezom noge militanta za kojeg se pretpostavlja da je ubijen u akciji na području Uruzgana 2009. godine.

Jedna od fotografija prikazuje vojnika kako pije iz proteze, a na drugoj fotografiji dva vojnika poziraju s protezama na zabavi.

Photo reveals Australian soldier drinking beer out of dead Taliban fighter's prosthetic leg https://t.co/kmILtRL016 via @rightrelevance thanks @asher_wolf

