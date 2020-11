Haos u Francuskoj: Šok granate, suzavac, zapaljena zgrada centralne banke

Većina od hiljada prosvjednika protestovala je mirno, ali nekoliko manjih skupina sukobilo se s policijom.

Agencije su javile da je u jednom momentu zapaljena i fasada centralne banke.

U protestima u Parizu, koji su počeli mirno ali se pretvorili u trosatne nerede, privedeno je 47 ljudi, dok su 23 policajaca povrijeđena, saopćila je policija.

Francuski policajci ispalili su u Parizu suzavac i šok granate nakon što su ih maskirani prosvjednici napali pirotehnikom, kamenjem i podigli barikade. Dva automobila, motocikl i građevinski materijal zapaljeni su.

U cijeloj zemlji održano je 70 protesta zbog kontroverznog zakona o sigurnosti, koji bi ograničio dijeljenje snimaka i fotografija policije tokom akcija.

Protesti su uslijedili nakon što su ove sedmice objavljene snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi kako su trojica policajaca u Parizu 21. novembra pretukla muzičkog producenta Michela Zeclera.

Incident je raspirio nezadovoljstvo i zbog prijedloga zakona koji bi mogao ograničiti prava novinara da izvješćuju o policijskoj brutalnosti, prenosi Hina.

Chaos in #Paris as thousands take to the streets today in protest against a new "security law" which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/6yE54xCDtH

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 28, 2020