Bolesni selfie s mrtvim Maradonom mogao bi ih koštati života

Život Diega Armanda Maradone je bio obilježen skandalima, a Mali zeleni nema mira ni u smrti. Naime, izbila je velika afera kad su u javnost procurile odvratne fotografije trojice nepoznatih muškaraca koji su radili selfije uz otvoren lijes u kojem je ležao mrtvi Maradona.

Argentinski Clarin piše kako se radi o trojici radnika koji su nosili lijes Maradone, a policiji su poznata njihova imena i pokrenuta je istraga nad spomenutim trojcem.

Na jednoj od fotografija vidi se muškarac koji pokazuje plac gore dok stoji uz Maradonino tijelo, a čovjek koji ga je unajmio za taj posao, Matias Picon iz kompanije Sepelios Pinier, priznao je kako se radi o njegovim radnicima.

“Moj otac ima 75 godina i on plače. Plačem i ja, plače i moj brat, uništeni smo”, rekao je Picon pa je otkrio ko se slikao s Diegom:

Taj čovjek nije naš zaposlenik, on je samo jedan od ljudi koje smo zvali da nam pomognu utovariti lijes jer je bio jako težak. Maradonina porodica je odabrala jedan jako težak lijes koji je komplikovan za transport i zato smo pozvali još troje ljudi kako bi nam pomogli. Čak smo im uzeli i mobitele, ali vratili smo ih kad je sve bilo gotovo. Tada me policija nazvala da organiziram transfer, a oni su to iskoristili kako bi napravili fotografiju.”

Maradonin advokat Matias Morla poručio je kako će se lično pobrinuti za ljude koji su se slikali s Maradoninim tijelom i kazao je da takav kukavičluk neće proći nekažnjeno, a trojac koji je napravio fotografiju policiji je priznao da prima prijetnje smrću, uglavnom od navijača Boce Juniors, kojima je Diego poput boga.

Funeral workers' selfies with body of #Maradona spark outrage

At least one funeral home worker has been fired after he shared a disturbing selfie with the body of Maradona, according to media reports. pic.twitter.com/zTH8ljjZxS

— EHA News (@eha_news) November 27, 2020