Vakcina s Oxforda učinkovita 70 posto u borbi protiv Covida-19

Kako piše BBC, ovo je ujedno uspjeh i razočaranje nakon što su vakcine Pfizera i Moderne pokazale učinkovitost od 95 posto. Tvrde kako je Oxfordova vakcina jeftinija i lakše je skladišiti od druge dvije zbog čega igra značajnu ulogu u borbi protiv pandemije, ukoliko je je regulatorna agencija odobri.

Istkanuto je kako su istraživači izumili vakcinu za 10 mjeseci, a inače je za taj proces potrebno 10 godina. Vlada Velike Britanije napravila je prednarudžbu od 100 miliona doza ove vakcine što je dovoljno za imunizaciju 50 miliona osoba.

U istraživanju je učestvovalo 20.000 volontera od kojih je 50 posto iz Velike Britanije, a 50 posto iz Brazila. Vakcinu su primali ljudi koji su imali korona virus i koji nisu imali, prenosi “Klix“.

Istraživači su rekli kako je efektivnost vakcine porasla na 90 posto kod grupe volontera koji su inicijalno dobili pola doze, a potom još jednu cijelu.

Za sada je spremno četiri miliona doza za Veliku Britaniju, a naknadno će biti dostavljeno još 96 miliona. Očekuje se da će odobrenje nadležne agencije biti dobijeno tokom narednih sedmica.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1

— University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020