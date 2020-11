Tokom svog živog monologa spominjao je i popularni kriminalistički film iz 90-ih „My Cousin Vinny“, a u jednom trenutku je čak odglumio i scenu iz filma.

Vidno uzbuđen, Rudy se počeo preznojavati tokom govora, a onda mu je niz lice počela curiti, pretpostavlja se, boja za kosu, piše “Oslobodjenje“.

It appears that Rudy Giuliani is sweating through his hair dye. pic.twitter.com/OY3dGL1BtX

— The Recount (@therecount) November 19, 2020