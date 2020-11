Pacijent priključen na kisik svirao violinu u bolnici

Profesor u penziji koji se bori s koronavirusom u bolnici u Juti, okrenuo se svojoj pravoj strasti, muzici, kako bi pomogao da se digne atmosfera na klinici za intenzivnu njegu.

Iako je bio priključen na kisik i nije mogao govoriti, Grover Vilhelmsen (Wilhelmsen) je želio izraziti zahvalnost zdravstvenim radnicima u bolnici Mekej-Di u Ogdenu, javio je CNN.

Sedamdesetogodišnji pacijent koristio je olovku i papir za komunikaciju sa medicinskom sestrom i imao je jedan zahtjev.

A Covid-19 patient played the violin while on a ventilator in the ICU to thank health care workers https://t.co/r3jxSHM6Pk pic.twitter.com/iaADKjlK9b

— CNN (@CNN) November 20, 2020