Bill Gates i novo normalno: Kako će izgledati život poslije pandemije

Mnogo će se toga promijeniti, a o tome kakve će dugoročne posljedice na naše živote ostaviti pandemija, ove je sedmice na podcastu govorio Bill Gates.

Za neke je on poput “proroka” koji je predvidio pandemiju i godinama upozoravao na nespremnost svijeta na borbu s potencijalnim novim virusom, dok je za teoretičare zavjera on krivac za koronu čiji je cilj depopulacija i čipiranje svjetskog stanovništva…ne znaju baš objasniti kako je to tako, ali je za njih to – tako…

Kako bilo, svakako je zanimljivo slušati i čitati njegova razmišljanja o budućnosti.

Ovo su njegova predviđanja o promjenama koje možemo očekivati u budućnosti:

Sastanci na daljinu postat će dio toliko spominjanog novog normalnog – pandemija je pokazala da u velikom broju slučajeva nema potrebe letjeti avionom u druge gradove ili gubiti vrijeme u prometu na sastanke u gradu u kojem živite/radite jer se sastanak jednako kvalitetno, ali i mnogo brže može odraditi online preko platformi poput Zooma. Također, isto se odnosi i na učenje, savjetovanja s liječnicima itd.

Softver će se dramatično poboljšati – sa sve većom popularnosti online sastanaka poboljšat će se i softver i alati koje koristimo za komunikaciju. Već je ove godine zabilježen veliki napredak u softveru u odnosu na početak pandemije kada su svi naglo prešli na online način rada, a u budućnosti možemo očekivati daljnji napredak i bolje iskustvo korištenja.

Kompanije će dijeliti urede u kojima će se zaposlenici rotirati – kako će ljudi rjeđe dolaziti u urede, kompanije bi čak mogle dijeliti radni prostor s drugim tvrtkama. Zaposlenici jedne kompanije dolazili bi jedan dan, a druge kompanije drugi dan, odnosno mogli bi dogovoriti nekakav sličan način dijeljenja prostora ovisno o potrebama.

Ljudi će imati veću mogućnost odabira mjesta u kojima će živjeti – ako ljudi budu radili od kuće, jasno je da će im biti svejedno gdje žive, trebat će samo brza i stabilna internetska veza. Gates kaže kako su u velikim američkim gradovima cijene stanarine iznimno visoke pa zaposlenici dobar dio plaće troše samo na najam stanova i kuća. Umjesto toga ljudi će odabirati manja i jeftinija mjesta za život, dok će i dalje raditi za iste poslodavce, samo s drugog mjesta.

Manje ćemo se družiti na poslu, a više u našim zajednicama – mnogim zaposlenicima koji su klasične urede zamijenili kućnim uredima nedostaju kolege i druženja. To bi se trebalo nastaviti i u budućnosti, no Gates očekuje da ćemo se zato više družiti s prijateljima i provoditi više vremena s obitelji.

Stvari se dugo neće vratiti u normalu – govoreći u situaciji u SAD-u, Gates smatra da kada cjepivo većinom neutralizira COVID-19 u toj zemlji, stvari se i dalje neće u potpunosti vratiti u normalu. To će biti tek kada cijeli svijet pobijedi bolest, a do tada mnogi bi i dalje mogli biti konzervativni u svom ponašanju, što se pogotovo odnosi na starije. Dakle, vratit ćemo se u normalu tek kada cijeli svijet u potpunosti pobjedi pandemiju.

Za sljedeću pandemiju bit ćemo mnogo spremniji – dok za koronu svijet nije bio spreman, kada se ponovno pojavi neki virus za koji nećemo imati cjepivo ili lijekove, svijet će biti mnogo spremniji za njega. Smatra da će takav virus imati manje destruktivan učinak jer ćemo imati bolje alate za testiranje, kao i ovo veliko i poučno iskustvo.

“Nećemo biti ovako glupi sljedeći put”, kaže Gates. Usprkos tom optimizmu, možemo se samo nadati kako se s pandemijama, jednom kada koronavirus postane prošlost, više nećemo susretati te da više nikada nećemo morati ići u karantene i zaključavanja država i cijelog svijeta, piše “Zimo“.

