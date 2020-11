Macron postavio ultimatum liderima muslimana u Francuskoj: Vjera, a ne politika

Kako prenosi BBC, glavna stavka ove povelje morao bi biti zaključak kojim se islam definira kao religija, a ne politički pokret.

Macron je ovo zahtjevao jučer na sastanku s islamskim liderima te je dao Francuskom vijeću muslimanske vjere (CFCM) rok od 15 dana da prihvati povelju sa vrijednostima Republika Francuske.

Predsjednik zahtjeva također i da se u povelju upiše stavka u kojoj se izričito zabranjuje “strano miješanje” u muslimanske grupe u Francuskoj.

Macron je, kako se navodi, također najavio nove mjere u suzbijanju, kako je istakao u više navrata, “islamističkog separatizma” u Francuskoj te je predložio formiranje nacionalnog vijeća imama, što je CFCM prihvatio.

Podsjećamo, ovaj ultimatum francuskog predsjednika dolazi nakon što je kazao da EU mora zategnuti šarafe na slabim mjestima poput vanjskih granica i interneta nakon posljednjih ekstremističkih napada u Francuskoj i Austriji.

Macronove primjedbe uslijedile su nakon što su on, austrijski kancelar Sebastian Kurz, njemačka kancelarka Angela Merkel, holandski premijer Mark Rutte i čelnici izvršne i političke vlasti EU održali videokonferenciju na kojoj su razgovarali o antiterorističkoj strategiji.

Grupa je istakla da je za ovu borbu potrebna istinska saradnja.

Inače, stubovi francuske države su sekularizam i pravo za izražavanje mišljenja. U isto vrijeme, u Francuskoj živi najveća muslimanska manjina u Evropi.

France's President Macron asks Muslim leaders to accept "charter of Republican values" as part of clampdown on radical Islam https://t.co/vthX0vaO8d

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 19, 2020