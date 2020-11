Čovjek koji poznaje Trumpa u dušu otkriva šta će sada raditi: Uvijek je to htio biti, još od ranih šezdesetih prošlog stoljeća

Američki biograf i novinar, nagrađen i Pulitzerom nagradom, Michael D’Antonio, proveo je dosta vremena s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dok je o njemu pisao dvije knjige.

Njegovo najnovije djelo “High Crimes: The Corruption, Impunity, and Impeachment of Donald Trump”, objavljeno prije nekoliko dana, hronika je (neuspjelog) postupka udaljavanja predsjednika s funkcije.

Donald Trump je nakon objavljivanja posljednjih rezultata za Georgiju i Arizonu, koji pokazuju nedvosmislenu pobjedu Joea Bidena, jednom rečenicom dao naslutiti da više nije toliko siguran u svoju pobjedu.

No šta će Trump raditi kada iziđe iz Bijele kuće. Mnogi mediji su špekulirali da bi se mogao u potpunosti prebaciti na medije.

Michael D’Antonio u razgovoru za DW otkriva što očekuje od Trumpa nakon što preda svoj mandat – 20. januara 2021.

Šta se sprema za Donalda Trumpa kad napusti Bijelu kuću?

– Sasvim je jasno da je Donald Trump još od malih nogu, a to seže u rane šezdesete godine prošlog stoljeća, htio biti showman – više od bilo čega drugog. Da, izgradio je nekoliko nebodera i vlasnik je golf terena. Ali najveći dio njegovih prihoda od 2000. godine do danas potječe od televizijskog entertainmenta. Kad ga vidite na pozornici tokom kampanje, kako iz nastupa crpi energiju i koliko ga to zabavlja, prilično je očito što želi raditi.

Očekujem da će biti stalno na televiziji. Vjerovatno će biti djelom ili potpuno vlasnik neke televizijske mreže ili stanice. Mislim da se može lako predočiti kako bi to moglo funkcionirati, samo kad se uzme u obzir da je za njega glasalo 70 miliona ljudi. Čak i ako to znači 30 miliona domaćinstava, ako se svako pretplati za jedan dolar mjesečno, možete zamisliti koliki prihod bi se mogao ostvariti stvaranjem neke takve mreže.

I to bi zaposlilo svu njegovu djecu. Moglo bi se zaposliti pola ljudi iz njegovog kabineta. Mislim da će Don Jr. imati emisiju pod nazivom “Talking About My Dad”.Ali stvarno mislim da ćemo to doživjeti. Ivanka (Trumpova kćerka) bi mogla imati emisiju pod nazivom “Lovely Like Me”. Mogućnosti su beskrajne. Najbolji način da to zamislite je pomisao na najapsurdniji koncept, a ni to vjerojatno neće biti dovoljno da zamislite ishodl,prenosi Depo

Bio bih potpuno šokiran da 21. januara Trump ne bude angažiran u ovakvoj vrsti medijske kuće.

Šta je s postojećim Trump brendom? Njegovi hoteli, golf tereni itd.?

– Zanimljivo je razmišljati o tome da nekretnine i hoteli možda i neće biti više u rukama porodice Trump. To je vrlo težak posao. Brand je oštećen, kako za luksuzno tržište, tako i niže tržište. Tako da mogu da zamislim da prodaju sve što im je ostalo.

