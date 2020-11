Dvostruki Trumpov biograf Michael D’Antonio: “Znam čime će se baviti nakon odlaska iz Bijele kuće!”

Američki biograf i novinar, nagrađen i Pulitzerom nagradom, Michael D’Antonio, proveo je dosta vremena s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dok je o njemu pisao dvije knjige. Njegovo najnovije djelo “High Crimes: The Corruption, Impunity, and Impeachment of Donald Trump”, objavljeno prije nekoliko dana, kronika je (neuspjelog) postupka udaljavanja predsjednika s funkcije objavljena.

No što će Trump raditi kada iziđe iz Bijele kuće. Mnogi mediji su špekulirali da bi se mogao u potpunosti prebaciti na medije.

Michael D’Antonio u razgovoru za DW otkriva što očekuje od Trumpa nakon što preda svoj mandat – 20. siječnja 2021.

DW: Što se sprema za Donalda Trumpa kad napusti Bijelu kuću?

Michael D’Antonio: Sasvim je jasno da je Donald Trump još od malih nogu, a to seže u rane šezdesete godine prošlog stoljeća, htio biti showman – više od bilo čega drugog. Da, izgradio je nekoliko nebodera i vlasnik je golf terena. Ali najveći dio njegovih prihoda od 2000. godine do danas potječe od televizijskog entertainmenta. Kad ga vidite na pozornici tijekom kampanje, kako iz nastupa crpi energiju i koliko ga to zabavlja, prilično je očito što želi raditi.

Očekujem da će biti stalno na televiziji. Vjerojatno će biti djelom ili potpuno vlasnik neke televizijske mreže ili postaje. Mislim da se može lako predočiti kako bi to moglo funkcionirati, samo kad se uzme u obzir da je za njega glasalo 70 milijuna ljudi. Čak i ako to znači 30 milijuna domaćinstava, ako se svako pretplati za jedan dolar mjesečno, možete zamisliti koliki prihod bi se mogao ostvariti stvaranjem neke takve mreže.

I to bi zaposlilo svu njegovu djecu. Moglo bi se zaposliti pola ljudi iz njegovog kabineta. Mislim da će Don Jr. imati emisiju pod nazivom “Talking About My Dad”. (smijeh). Ali stvarno mislim da ćemo to doživjeti. Ivanka (Trumpova kći) bi mogla imati emisiju pod nazivom “Lovely Like Me”. Mogućnosti su beskrajne. Najbolji način da to zamislite je pomisao na najapsurdniji koncept, a ni to vjerojatno neće biti dovoljno da zamislite ishod.

Bio bih potpuno šokiran da 21. siječnja Trump ne bude angažiran u ovakvoj vrsti medijske kuće.

Što je s postojećim Trump brendom? Njegovi hoteli, golf tereni itd.?

Zanimljivo je razmišljati o tome da nekretnine i hoteli možda i neće biti više u rukama obitelji Trump. To je vrlo težak posao. Brand je oštećen, kako za luksuzno tržište, tako i niže tržište. Tako da mogu da zamislim da prodaju sve što im je ostalo.

Može li Trump prihvatiti neuspjeh svog hotelskog brenda?

Mislim da bi mogao pronaći načina kako da to objasni: “Ti grozni ljudi su me uništili i sve što sam pokušao učiniti za ove zajednice. Pomogao sam vratiti New York City. Pomogao sam revitalizirati Washington, DC.” Uzet će kredit za sve, a zatim će reći: “Užasno su me tretirali.”

To je fantazija, ali je emocionalno nailazi na odjek kod njegovih pristalica, koje se osjećaju isto. Mislim da ga neće previše zanimati predsjednička knjižnica.

(Opaska: Američke predsjedničke biblioteke arhiviraju dokumente i artefakte predsjednika i njihove administracije u svrhu javnog proučavanja i rasprave).

Što bi sve išlo u Trumpovu predsjedničku knjižnicu?

To je zaista zanimljivo pitanje jer ti muzeji teže tomu da postanu istraživački centri, a odbori koji ih vode na kraju nastoje biti centri istraživanja. Mogao bih si zamisliti da se razvije u istraživački centar posvećen neuspjelim predsjedništvima – i koketiranju Amerike s autoritarnošću.

Možda ne odmah, ali nakon što prođe određeno vrijeme nakon njegovog odlaska. Nixonova biblioteka uvučena je u kontroverzu, a zatim su doveli stvarne povjesničare koji su je izveli na pravi put, tako da je Nixonovo predsjedavanje predstavljeno na realističan način, a istraživači su se uspjeli udubiti u radove koji prikazuju Nixona kao dobrog, ali i one koji ga prikazuju kao lošeg.

Samo ne znam što biste stavili u muzej ili knjižnicu posvećenu Donaldu Trumpu.

Koliki rizik za Trumpa predstavljaju tužbe i krivične istrage?

On je svoj čitav život bio legalni Houdini. Uspio se izvući iz parnica i platiti što je manje moguće kada ga je vlada pozvala na odgovornost.

A njegove su financije toliko tajanstvene da je teško odrediti što mu je važno, a što ne. Bori se za iznenađujuće male svote novca, kad imate na umu da tvrdi da vrijedi 10 milijardi dolara. Ali znam da on radi sve što može kako bi dobio 50.000 dolara od posla vrijednog 100 milijuna dolara. Većina ljudi na toj razini ne bi bila usredotočena na “Kako da od trgovca izvučem dodatnih 50.000 dolara da bih se još bolje osjećao zbog dogovora koji sam sklopio?”. Ali moguće je da mu je novac zapravo trebao; da su njegove tvrdnje o velikom bogatstvu bile toliko neistinite te da je u stvarnosti skupljao svaki cent.

Mislim da je moguće da bi, posebno porezni problemi, savezni porezni problemi i pitanja države New York, mogli nanijeti veliku štetu njegovom posjedu nekretnina i postojećim kompanijama.

Ali mislim da ga to više ne zanima. Mislim da cijela ova porodica budućnost vidi u političkoj zabavi i da će to tako i učiniti. To će biti nešto poput Fox Newsa. Ali oni će se odreći vijesti i sve će se svesti na šou pojedinaca. Bit će to samo obitelj Trump i ljudi poput Trumpa.

Hoće li Trump htjeti revanš protiv novoizabranog predsjednika Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2024. godine?

Mislim da bi mogao shvatiti da ima više moći izvan Washingtona nego povratkom u Washington. Njegov ego bi ga mogao navesti da razmotri tu opciju, ali mislim da na to ipak neće pristati.

Možda će biti sretniji u studiju, dok javno nastupa i gradi mrežu koja će ga nadživjeti, te pružiti položaj od velikog utjecaja svojoj djeci.

Njegova prvobitna kampanja nije imala za cilj da ga odvede u Ovalni ured. Kampanja je u početku bila stvaranje TV mreže. I tako će on konačno, 21. siječnja i dobiti ono što je zapravo htio.

Trump je veliki dio svog imidža izgradio oko toga kako je on vječiti “pobjednik”. Što se događa sada kad je izgubio?

Mislim da to uopće ne smanjuje veličinu kod njegove baze. Zapravo mislim da se tim ljudima potvrđuje da je zlo u svijetu veliko i da postoje moći koje će varati i krasti, pa čak i predsjedništvo Sjedinjenih Država.

Gotovo da imam osjećaj da cijela dinamika teorije zavjere ovisi o ljudima koji pate. Jer ako ste sretni, ne treba vam teorija zavjere da objasnite svoju okolnost. A ako je on nesretan jer je prevaren, to samo znači da je teorija zavjere zaista istinita i da borbu protiv nje treba nastaviti, prenosi DW.

