Drama u Montrealu, sumnja se na talačku krizu

Izvještaji kažu da napadači drže taoce u zgradi u kojoj se nalazi ured kompanije za video igre Ubisoft.

Danas popodne na tom je području uočeno na desetke policajaca te određeni broj specijalaca.

Kanadska televizija TVA Nouvelles objavila je kako se ispred ureda Ubisofta u Montrealu dešava velika policijska akcija, prenosi “Index“.

Svjedok događaja opisao je kako se “sve odvijalo jako brzo”.

“Nešto sam jeo u svom automobilu kada je stiglo 15-ak vozila, izašla je specijalna jedinica”, rekao je Alexandre Sary.

Naveo je kako su specijalci ušli u zgradu, a da se naoružana policija i sada nalazi ispred zgrade.

Members of the SPVM tactical unit / 'Groupe d'Intervention' work to secure an area in what *appears* to be rue Ste-Catherine in the East part of Mtl (not sure – just looks like it).

