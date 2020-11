Trump ne odustaje, objavljuje tvit za tvitom i poručuje: Pobijedit ćemo!

Izborni stožer američkoga predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak je podnio tužbu na saveznom sudu u Pennsylvaniji kako bi se dužnosnike te države spriječilo da potvrde pobjedu Joea Bidena, prenosi “N1”.

O tome što misli o cijelom procesu, Trump kao i obično dijeli s pratiteljima na Twitteru. Tako je danas imao niz objava od kojih je dio pisan velikim slovima.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020