Vraća li se svijet u normalu? Poznati svjetski stručnjak: Prvi sam koji ću to reći

Prema analizi kompanije, cjepivo je premašilo nadanja stručnjaka te nagovijestilo da bi se mogla okončati pandemija koja je do sada ubila više od 1,2 miliona ljudi, naštetila svjetskoj ekonomiji i poremetila svakodnevni život.

Cjepivo Pfizer/BioNTech bazirano je na glasničkoj ribonukleinskoj kiselini (mRNA) koristi genetski kod virusa – mRNA omogućava proizvodnju šiljastih proteina koji potom sjednu na koronavirus.

Cjepivo u ljudsko tijelo ubaci mRNA što ljudske stanice nagna da počnu proizvoditi proteine.

Kao odgovor na to, tijelo počne proizvoditi antitijela, a aktiviraju se i drugi mehanizmi imunološkog sustava koji potom štite od infekcije.

John Bell, profesor medicine na Sveučilištu Oxford koji je uključen u razvoj cjepiva AstraZenece i tog sveučilišta rekao je da je Pfizerov tim pokazao “čudesnu” razinu učinkovitosti te da to znači da bi se svijet mogao vratiti u normalu na proljeće, piše “Jutarnji“.

“Ja sam prvi koji će to reći, ali samopouzdano ću reći to”, rekao je Bell za BBC.

Potencijalno cjepivo do sada je ispitano na više od 43.000 sudionika različitih statusa, od kojih je 38.955 primilo drugu dozu 8. novembra. Cjepivo postaje učinkovito sedam dana nakon druge doze. Ispitivanja će se nastaviti do kraja godine, a Pfizer i BioNTech predviđaju da bi do kraja godine mogle isporučiti do 50 miliona doza cjepiva u svijetu te do 1,3 milijarde doza u 2021.

New York Times javlja da će Pfizer od Agencije za hrane i lijekove tražiti hitno odobrenje cjepiva već krajem ovog mjeseca. Europska medicinska agencija, regulatorno tijelo EU-a, pokrenula je ubrzanu proceduru glede odobrenja za kandidatsko cjepivo BioNTech/Pfizer, kao i za cjepivo koje razvijaju AstraZeneca i Sveučilište Oxford.

Visoki dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije Bruce Aylward rekao je da je bi cjepivo protiv Covida-19 moglo postati dostupno najranjivijim grupa ljudi do marta 2021. i zajedno s ostalim napretkom iz temelja promijeniti tok pandemije.

“Još uvijek ima puno posla, ovo su samo privremeni rezultati… ali vrlo pozitivni rezultati koji su (u ponedjeljak) došli, koji bi, nadajmo se, mogli biti vrlo obećavajući za cijeli svijet” rekao je Aylward.

Vijesti o cjepivu neće pomoći američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, no to nije spriječilo potpredsjednika SAD-a Mikea Pencea da ustvrdi da je program američke vlade “Operacija warp brzina” pomogao da se razvije cjepivo.

Pfizer je odbacio tu sugestiju.

“Nikad nismo bili dio ‘warp brzine'”, rekla je Kathrin Jansen više potpredsjednica i voditeljica odjela za istraživanje i razvoj cjepiva u Pfizeru.

“Nikada nismo uzeli novac od američke vlade, ili bilo koga drugog.”

BioNTech, malu biotehnološku kompaniju koja je stvorila cjepivo, osnovali su supružnici Uğur Şahin i Özlem Türeci, njemački supružnici turskog porijekla, te austrijski onkolog Christopher Huber.

Kompanija je prvobitno planirala razvijati nove vrste imunoterapije za rak, ali se koncentrirala na razvoj cjepiva protiv Covida-19.

Dvije kompanije za sada nisu prijavile da cjepivo uzrokuje bilo kakve ozbiljnije nuspojave, a visoki postotak učinkovitosti ovo cjepivo čini osobito atraktivnim. Regulatorna tijela prethodno su rekla da će odobriti cjepivo koje pokaže 50-postotnu učinkovitost, što znači da će zaštiti pola ljudi koje prime cjepivo.

“Ovo je veliki dan za nauku i čovječanstvo. Prvi rezultati iz treće faze naših ispitivanja cjepiva protiv Covida-19 dali su početne dokaze da ono može spriječiti Covid-19”, rekao je dr. Albert Bourla, čelni čovjek Pfizera. “Dolazimo do ovog ključnog koraka u našem programu za razvoj cjepiva u trenutku kada svijetu cjepivo treba više nego ikad. Stope zaraze više su nego ikad, bolnice se stalno pune, a ekonomije muče.”

Drugi su naučnci upozorili da optimizam treba spojiti s oprezom te da cjepivo još nije gotovo te da se ispitivanja nastavljaju. Podaci o učinkovitosti izvučeni su, naime, iz privremene analize neovisnog odbora za praćenje podataka koji je proučio 94 dosad zabilježene infekcije u studiji u kojoj je bilo uključeno gotovo 44 tisuće ljudi iz SAD-a i pet drugih zemalja. Pfizer je upozorio da bi se početna stopa zaštite mogla promijeniti do kraja provođenja studije.

“Kako Pfizer i BioNTech nisu objavili svoje podatke, ovakvim uzbudljivim tvrdnjama jednostavno moramo vjerovati”, rekao je dr. Simon Clarke, profesor stanične mikrobiologije na Sveučilištu u Readingu. “Djeluje mi nevjerojatno da bi tako velika i renomirana farmaceutska tvrtka pogriješila u interpretiranju podataka.”

Profesor Peter Horby sa Sveučilišta Oxford, voditelj ispitivanja lijekova protiv Covida-19, rekao je da ovaj trenutak djeluje važno. “Ova mi je vijest izmamila osmijeh na lice”, rekao je. “Osjetio sam olakšanje kada sam vidio pozitivne rezultate. Ovo je dobar znak i za druga cjepiva protiv Covida-19. Naravno, moramo dobiti još informacija i proći će još dosta vremena prije nego što će to cjepivo potencijalno pomagati ljudi, ali ovo mi se čini kao prekretnica.”

“Svaka regularno ispitana efikasna vakcina-kandidat protiv COVID-19 je dobra vijest. U slučaju ove, Pfizer-BioNtech vakcine, sve se išlo regularnim koracima, po protokolu za testiranje vakcina.

Ovo je jedna od dvije evropske vakcine protiv COVID-19. Druga je vakcina koju razvijaju Astra Zeneca i Univerzitet Oxford. Ali, treba dodati da u ovom trenutku imamo 47 vakcina koje su u kliničkim fazama ispitivanja i 155 koje su u pretkliničkim.

Od spomenutih 47 u kliničkim, 10 je u zadnjim fazama ispitivanja. Tu su AstraZeneca, američka Moderna vakcina, ruska Gamaleya, Pfizer, nekoliko kineskih vakcina, Jannsen…”, istakla je Jelena Kalinić, biologinja i naučna novinarka, potpredsjednica Društva “Nauka i svijet”, te autorica bloga Quantum of Science za Radiosarajevo.ba.

Europska unija uskoro će potpisati ugovor o nabavi milijuna doza cjepiva protiv Covida-19 koje razvijaju Pfizer i BioNTech. EU je već sklopio ugovore s AstraZenecom, Sanofijem i Johnson & Johnsonom o kupnji njihovih potencijalnih cjepiva. SAD, Japan i Britanija već su objavili da su sklopili ugovore o kupnji cjepiva s Pfizerom i BioNTechom.

Rusko cjepivo Sputnjik V više je od 90 posto učinkovito, izjavila je u ponedjeljak ravnateljica istraživačkog instituta pri ministarstvu zdravstva, pozivajući se na podatke prikupljene o cijepljenim građanima a ne iz ispitivanja cjepiva koje je još u tijeku.

