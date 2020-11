Janša davno proglasio Trumpa pobjednikom, sada se čudi objavama medija

– Zanimljivo. Žalbe su podnesene u svim američkim državama s tijesnim rezultatom. Sudovi još nisu ni počeli odlučivati. Ipak, main stream medij (a ne neko službeno tijelo) proglašava pobjednika. Čestitke stižu sa svih strana. To je vladavina prava – napisao je Janša.

Premijer Slovenije 5. novembra proglasio je Trumpa pobjednikom, iako glasovi nigdje nisu bili u potpunosti prebrojani.

– Prilično je jasno da je američki narod izabrao Donalda Trumpa i Mikea Pencea za još četiri godine. Što više mainstream mediji odgađaju i negiraju činjenice, veća će biti konačna pobjeda za predsjednika. Čestitke Republikanskoj stranci za dobre rezultate širom Sjedinjenih Američkih Država – napisao je u četvrtak Janša.

Zanimivo. V vseh državah ZDA s tesnim izzidom so vložene pritožbe. Sodišča niti odločati še niso začela. Kljub temu #MSM (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Čestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to 😀

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 7, 2020