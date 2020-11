Čestitke Bidenu iz Hrvatske: Radujemo se saradnji i jačanju veza

“Čestitke Joe Bidenu i Kamali Harris. Hrvatska vlade se raduje saradnji s vama i vašom administracijom na jačanju bilateralnih veza i transatlantskog partnerstva”, poručio je premijer Hrvatske Andrej Plenković

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović čestitala je pobjednicima navodeći da je sigurna da će Hrvatska i SAD nastaviti da rade zajedno i jačaju veze, prenosi “Klix“.

“Odlučno vodstvo i saradnja su potrebni kako bi se prevazišli globalni izazovi”, poručila je Grabar-Kitarović uz fotografiju s Bidenom.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and first woman VP @KamalaHarris Confident that partners and allies Croatia & 🇺🇸 will continue working together & strengthening our long-lasting bonds. Determined leadership and cooperation are needed to overcome global challenges. pic.twitter.com/BwGXBGE1T7

— Kolinda GK (@KolindaGK) November 7, 2020