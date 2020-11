Oglasili se Hillary i Bill Clinton: Amerika je rekla svoje

Amerika je rekla svoje i demokratija je pobijedila. Sada imamo izabrane predsjednika i potpredsjednicu koji će služiti svima nama i okupiti nas zajedno – napisao je Clinton na Twitteru.

Hillary Clinton, bivša prva dama SAD-a, državna sekretarka i kandidatkinja koju je prije četiri godine porazio Trump, čestitala je Joeu Bidenu i Kamali Harris pobjedu na izborima u SAD-u.

– Birači su rekli svoje, izabrali su Joea Bidena i Kamalu Harris za predsjednika i potpredsjednicu. prenosi “Faktor”

Napravili su historiju, odbili Trumpa i okrenuli novu stranicu za Ameriku.

Hvala svima koji su pomogli da se ovo desi. Dalje, zajedno – napisla je Hillary Clinton.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020