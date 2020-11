Počeo je pritisak na Trumpa, pogledajte ko je upravo čestitao Bidenu

Nakon što je objavljeno da je Joe Biden osvojio dovoljan broj elektora za ulazak u Bijelu kuću, još uvijek nema reakcije iz tabora Donalda Trumpa.

Trump je dan nakon izbora počeo gurati priču o krađi i tome da je zapravo on pobijedio, i do danas se držao te priče.

No, pitanje je koliko dugo će to trajati. Posebno zbog činjenice da su Bidenu na pobjedi počeli čestitati Republikanci, ljudi iz stranke koja je stajala iza Trumpa na izborima.

Među prvima se oglasio niko drugi do član familije Bush. Jeb Bush, bivši guverner Floride i drugi sin američkog predsjednika Georgea Busha.

“Čestitam novoizabranom predsjedniku Bidenu. Molim sam se za našeg predsjednika većinu svog života. Molit ću za vas i za vaš uspjeh. Sada je vrijeme za zacjeljivanje dubokih rana. Mnogi računaju na to da nas vi voditi tim putem”, poručio je Jeb Bush na Twitteru, čiji su otac i brat bili predsjednici SAD-a kao Republikanci.

Congratulations to President-elect Biden. I have prayed for our President most of my adult life. I will be praying for you and your success. Now is the time to heal deep wounds. Many are counting on you to lead the way.

— Jeb Bush (@JebBush) November 7, 2020