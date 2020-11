Novi šok za Trumpa, njegovi omiljeni mediji šalju mu poruke da je sve gotovo i da prihvati poraz

Više američkih konzervativnih medija u vlasništvu medijskog magnata Ruperta Murdoka (Murdoch) promijenilo je ton poruka koje šalju u očiglednom pokušaju da upozore svoju publiku da će, izgledno je, Donald Tramp (Trump) ipak izgubiti ove predsjedničke izbore, piše “Guardian”.

Takve poruke mogu se iščitati na stranicama i u eteru Fox Newsa, Wall Street Journala i New York Posta, što su sve mediji inače skloni Trampu i koje sam Trump rado konzumira, prenosi “Avaz“.

Omiljena Trampova voditeljica s Foxa, Lora Ingrem (Laura Ingraham), koja je govorila i na republikanskoj konvenciji 2016., poslala je zapanjujuću poruku, čini se, usmjerenu direktno Trampu, savjetujući mu da “dostojanstveno i staloženo” prihvati poraz “ako i kada se to dogodi”, pozivajući ga da tako zaštiti vlastitu ostavštinu.

– Kad i ako dođe vrijeme da se prihvati neizbježni ishod ovih izbora, a nadamo se da se to ipak neće dogoditi, no ako se dogodi, predsjednik Tramp to mora prihvatiti s dostojantvom i staloženošću koje je demonstrirao u vijećnici sa Savana Gutri (Savannah Guthrie) (voditeljicom na NBC-ju). Mnogo je ljudi tada komentiralo ton njegova nastupa. To je ono što je sada potrebno – kazala je Ingraham.

Laura Ingraham criticizes the political consultants who blew through all the Trump campaign funds without leaving enough money for an adequate legal team pic.twitter.com/XpZVmBBQoz

— Acyn Torabi (@Acyn) November 7, 2020