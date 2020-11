Tramp: Prevaren sam, ovo su lažni izbori

“Ako prebrojite legalne glasove, lagano pobjeđujem. Ako prebrojite ilegalne glasove, gubim. Mnogo listića je stiglo po zatvaranju biračkih mjesta, sa zakašnjenjem. Prevaren sam”, poručio je u četvrtak Tramp u obraćanju koje je počelo nešto prije 19.00 sati po lokalnom vremenu.

On je rekao da su predviđali Bajdenovu pobjedu u mnogim državama, ali bilo je obrnuto.

“Zadržali smo Senat što je odlično i to u težim državama. Napravili smo odličan posao. Stotine miliona dolara je bilo protiv nas. Na nacionalnom nivou su nam protivnici bili donatori s Vol strita, a naši donatori bili su mali ljudi”, rekao je Tramp.

Dodao je da je više žena republikanki izabrano u Kongres nego ikada ranije.

“Osvojio sam veliki, najveći broj glasova u istoriji, Hispanoamerikanaca, Afroamerikanaca i američkih starosjedilaca. Ovo su lažni izbori, moram tako da kažem. Dobijali smo u mnogim zemljama, a onda, nekim čudom, stvari su počele da se okreću u Bajdenovu korist. Ali, predvidio sam da će glasanje poštom biti prevara”, rekao je Tramp.

On je rekao da su izračunali tačno koliko im glasova treba i onda su poslali poštom.

“Nevjerovatno je kako su svi listići koji su poslati poštom doprinijeli samo jednoj strani. Da ne pričam o prekidu brojanja glasova. Ljudi su mi slali poruke, nikada nisam vidio takvu ljubav, takvu podršku od građana, ali protivnici hoće da ukradu izbore, a mi ne smijemo da im dozvolimo”, rekao je Tramp,pišu Nezavisne

Tramp je dodao da na poštanskim kovertama nije bilo markica, pečata, ničega.

“Glasanje putem pošte se pretvorilo u katastrofu, ali kao što sam rekao, to nije iznenađenje. Ne smijemo da dozvolimo da se to desi našoj državi. Da ne pričam da su blokirali mjesta za glasanje, nisu nam dali na prisustvujemo na mnogim mjestima. Čekali smo satima i satima. Želimo transparentnost, pravdu, a ne tajne sastanke i skrivanje. Naša država će pobijediti, mi ćemo pobijediti na izborima. Očekujem dug postupak na putu do pravde, ali smo strpljivi”, zaključio je Tramp.

Prethodno je Džo Bajden na Twitteru napisao da “narod neće biti ućutkan, maltretiran i neće se predati, svaki glas će biti izbrojan.”

