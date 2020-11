Trumpova duhovna savjetnica povela bizarnu molitvu za pobjedu

Međutim, demokratski kandidat Joe Biden u blagoj je prednosti pred konzervativnim Donaldom Trumpom što je kod Trumpovih simpatizera i pristaša izazvalo brojne reakcije i prosvjede.

Duhovna savjetnica aktualnog predsjednika Paula White, evangelistica, izvukla je aduta iz rukava i povela molitvu za koju smatra da će pomoći Trumpu u dobivanju glasova koji mu nedostaju, prenosi “N1“.

U molitvi koju je popratila snažnom gestikulacijom, među ostalim je rekla da je pozvano “anđeosko pojačanje” iz Afrike i Južne Amerike: “Anđeli dolaze u ime Isusa iz Afrike.” Dio govora bio je potpuno nerazumljiv.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

