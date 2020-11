Bajden 248, Tramp 214 elektorskih glasova

Za pobjedu na izborima potrebno je 270 elektorskih glasova.

Prema današnjim projekcijama CNN-a, Džozef Bajden pobijedio je u saveznoj državi Viskonsin, koja donosi 10 elektorskih glasova.

Bajden je, kako navodi CNN, osvojio 49,4 odsto glasova, a Tramp 48,8 procenata.

Izborni štab predsjednika Donalda Trampa odmah je najavio da će zatražiti ponovno brojanje glasova u Viskonsinu, iako rezultati predsjedničkih izbora u toj državi tek treba da budu zvanično proglašeni.

Trampov advokat Rudi Ðulijani saopštio je da je krenuo u Pensilvaniju sa pravnim timom kako bi osporio izborne rezultate u toj državi koja se smatra važnom za ishod izbora u SAD.

On je na Tviteru naveo da je u Filadelfiji došlo do “masovnih prevara” tvrdeći da demokrate pokušavaju da “ukradu” predskedničke izbore 2020. godine i da republikanci to neće dozvoliti, prenosi Indipendent.

Dodao je da je Tramp na osnovu 75 odsto prebrojanih glasova u prednosti za 550.000 glasova.

Kampanja Donalda Trampa najavila je prethodno pravni postupak pred Vrhovnim sudom zbog netransparentnosti prilikom prebrojavanja glasova u Pensilvaniji,pišu Nezavisne

Time se otvara mogućnost za privremeno zaustavljanje prebrojavanja glasova u toj državi koja nosi 20 elektorskih glasova.

