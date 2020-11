Bidenu tri od četiri elektorskih glasova Mainea, oglasio se Trump

Joe Biden će osvojiti najmanje tri od četiri elektorskih glasova Mainea, predviđa CNN.

Naime, ta država ima četiri elektorska glasa, no prema njihovim zakonima moguće je podijeliti. Dva elektorska glasa dobije osoba koja je pobijedila na nivou savezne države, a po jedan elektorski glas ide pobjednu u svakom od okruga.

Donald Trump opet se oglasio na Twitteru te je ponovo sugerisao izbornu prevaru. Naime, Trumpu se smanjuje prednost u ključnim državama u kojima treba pobijediti kako bi dobio drugi mandat, a to su upravo Pennsylvania, Wisconsin i Michigan.

– Pronalaze glasove za Bidena svugdje – u Pennsylvaniji, Wisconsinu i Michiganu. Tako loše za našu državu!, napisao je Trump na Twitteru.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020