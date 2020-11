Donald Trump je na rubu poraza, oglasio se na Twitteru: “Počelo je magično nestajati”

Sjedinjene Američke Države biraju predsjednika. Hoće li to biti dosadašnji, Donald Trump, ili novi, Joe Biden, saznat ćemo u najboljem slučaju u kasnim popodnevnim satima. Trenutno, ukoliko ne bude velikih promjena Biden će biti novi predsjednik, piše “Fokus“.

U toku je prebrojavanje glasova, a trenutni predsjednik Donald Trump već osporava rezultat izbora.

“Vodio sam, a onda su glasovi počeli magično nestajati”

Nakon govora u kojemu je proglasio pobjedu, oglasio se i na Twitteru.

“Sinoć sam vodio, često solidno, u brojnim ključnim državama, u gotovo svim mjestima koja su držali i kontrolisali demokrati. Onda, jedna po jedna, počele su magično nestajati dok su se brojali iznenađujući dopisni glasovi. Jako čudno, a anketari su sve shvatili potpuno i istorijski pogrešno”, rekao je.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020