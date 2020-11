Joe Biden preživio je nekoliko tragedija u životu: Najveću nije zaboravio ni danas

Biden je kroz život doživio nekoliko tragedija.

Da bi se shvatili razmjeri privatne tragedije Joea Bidena, treba otići daleko u prošlost. Naime, 1966. godine Biden je tek diplomirao pravo, a osim time, mogao se pohvaliti privatnim postignućem, bio je ludo zaljubljen u Neiliu Hunter. Vjenčali su se 1966. godine, a ubrzo su zatim postali roditelji djevojčice i dva dječaka.

Porodična sreća naglo je i okrutno prekinuta kada su Bidenova supruga i kćerka poginule u saobraćajnoj nesreći.

Bidenova supruga s djecom je otišla povodom božićnih praznika kupiti jelku te otići po sitnice koje im nedostaju da bi proveli sretne i ugodne praznike. Na povratku se dogodilo nezamislivo.

Kamion se zaletio u automobil koji je vozila Neilia. Bidenove supruga i kćerka poginule su na mjestu, a on je preko noći ostao udovac – s dva mala dječaka, koja su u nesreći bila teško povrijeđena. Poslije smrti supruge i jednogodišnje kćerke, Biden se posvetio sinovima – Beau i Hunter bili su mu centar svijeta, sve dok mu u život godinama kasnije nije ušetala profesorica Jill Jacobs

Nova ljubav sa suprugom Jill donijela mu je utjehu nakon tragedije.

Profesorica engleskog jezika i književnosti vjenčala se krajem sedamdesetih godina za Bidena, preuzela je brigu o dva dječaka, a usto je 1981. stigla kćerka Ashley. U međuvremenu je Jill doktorirala.

Biden je nastavio graditi karijeru. No, novi udarac uslijedio je dok je bio potpredsjednik svjetske velesile. Njegovom sinu Beau dijagnosticiran je zloćudan tumor na mozgu. Državni advokat savezne države Delaware sedam je godina bolovao od bolesti tokom koje je podvrgnut dvjema operacijama, a potom i prošao i kroz agresivne terapije. Činilo se da će one uroditi plodom, no Beau Biden je podlegao glioblastomu u 46. godini života.

Njegov otac Joe svakog je dana poslije posla, a treba napomenuti da je tada bio najbliži saradnik predsjednika SAD Baracka Obame, odlazio sinu u bolnicu i s njim provodio posljednje trenutke. Gubitak voljenog sina duboko ga je pogodio, no nije se Biden predao. Danas je u utrci za 46. predsjednika SAD, a sinu je odao počast pojavivši se na njegovom grobu.

“Postignuća se ne mjere nizanjem uspjeha nego brzinom kojom ćete ustati nakon poraza”, omiljena je Bidenova uzrečica, prenosi “Gloria”.

