Demonstranti se okupljaju u blizini Bijele kuće, nema izvještaja o nemirima

Više od 1.000 ljudi koji su protestovali protiv predsjednika Donalda Trumpa stiglo je u utorak navečer na Trg Black Lives Matter, udaljen samo blok od Bijele kuće, dok je stotine njih prodefilovalo dijelovima centra Washingtona, na momente blokirajući saobraćaj i ispaljujući vatromet, prenosi Anadolu Agency (AA).

Raštrkani protesti održali su se od Seattla do New Yorka, ali diljem Sjedinjenih Američkih Država nije bilo znakova ozbiljnog nasilja ili nemira u satima neposredno nakon zatvaranja birališta.

Protesti u Washingtonu bili su uglavnom mirni, a ljudi su uzvikivali: “Čije su ulice? Naše su ulice!“ i “Ako ne dobijemo pravdu, oni ne dobivaju mir!“.

Grupe tinejdžera plesale su na ulici dok su posmatrači navijali. Razvijeni su i veliki transparenti, a među njima i jedan jedan s natpisom “Trump cijelo vrijeme laže“. U jednom trenutku učesnici protesta izbušili su gume parkiranog policijskog kombija.

Stotine radnji u gradovima diljem SAD-a zaštitile su vrata i prozore uoči predsjedničkih izbora, strahujući da bi rezultati mogli dovesti do nasilja, sličnog onom koje je izbilo početkom ove godine nakon policijskog ubistva Georgea Floyda u Minneapolisu.

“Neki bi ljudi željeli stvoriti haos i probleme“, rekla je Muriel Bowser, gradonačelnica Washingtona.

A Protest broke out in Washington DC on the #ElectionNight. A crowd of hundreds is on the move a few blocks from the White House #WashingtonDC #DCProtests #DC #BLM #elections2020 votes

Source: @BGOnTheScene pic.twitter.com/MprL7R4zi5

— NewsMobile (@NewsMobileIndia) November 4, 2020