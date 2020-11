Trogodišnja djevojčica spašena iz ruševina 65 sati nakon zemljotresa otvorila oči

Povrijeđena trogodišnja djevojčica Elif Perincek, koja je spašena u ponedjeljak, izvučena iz ruševina 65 sati nakon zemljotresa u okrugu Bayrakli u zapadnoj provinciji Izmir, nalazi se na odjelu intenzivne njege u Univerzitetskoj bolnici Ege gdje joj je pružena pomoć, javlja Anadolu Agency (AA).

Djevojčica se nalazi na intenzivnoj njezi radi mjera predostrožnosti, a na prvim snimcima vidi se da su joj oči otvorene te da je primila kiseonik, a u krevetu je okružena brojnim igračkama.

Univerzitetska bolnica Ege je objavila snimak sa Elif u njenom bolničkom krevetu te saopćila da se liječenje djevojčice provodi na najbolji mogući način.

Otprilike 23 sata nakon zemljotresa, Elifina majka Seher Dereli Perincek, desetogodišnji blizanci Ezel i Elzem, kao i sedmogodišnji Umut izvučeni su iz ruševina. Međutim, Umut je preminuo, dok su majka i blizanci i dalje na liječenju.

Nakon akcije spašavanja male Elif, vatrogasac Muammer Celik podijelio je emotivne trenutke.

“Elif me uhvatila za prst. Očistio sam joj lice od prašine. Sa jednim od kolega sam je uspio izvući, a prst mi nije pustila sve do šatora za prvu pomoć. To dijete zaslužuje živjeti. Kao vatrogasci nikada ne gubimo nadu do posljednjeg trenutka. Nikada nismo izgubili nadu ni da ćemo pronaći Elif“, kazao je Celik.

Usljed posljedica snažnog zemljotresa koji je pogodio Egejsku regiju u Turskoj, poginula je 91 osoba, povrijeđene su 994, od toga ih je 829 otpušteno na kućno liječenje, dok je 155 i dalje u bolnici.

Od snažnog zemljotresa koji je u petak pogodio područje u blizini Seferihisara, u Izmiru, uslijedilo je 1.286 podrhtavanja tla, od toga 43 jača od četiri stepena.

Ministar okoliša i urbanizma Murat Kurum na press konferenciji u ponedjeljak u Izmiru saopćio je kako je broj značajno oštećenih i uništenih zgrada povećan na 58. Dosad je spašeno više od 105 osoba, među njima je i trogodišnja Elif Perincek.

