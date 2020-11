Merkel danas zatvara Njemačku: Uvode se najrigoroznije mjere do sada

Merkel je već optužena za “korona-diktaturu”, a protesti koji već mjesecima izbijaju širom Njemačke dodatno su zaoštreni.

A koje su to tačno mjere koje su izazvale toliko reakcija građana Njemačke?

Za početak, zajednički boravak na javnim mjestima dozvoljavat će se samo članovima jednog domaćinstva ili zajedno sa još jednim domaćinstvom i to najviše do deset osoba. Kršenja ovih mjera sankcionisat će za to odgovorne službe.

Svi događaji koji služe zabavi ili razonodi bit će zabranjeni. Pozorišta, opere, koncertne dvorane, bioskopi – do kraja novembra su zatvoreni.

Zabranjen je grupni amaterski sport i sve sportske i rekreativne aktivnosti koje uključuju više osoba. Individualni sportovi su dozvoljeni, a profesionalna sportska takmičenja će se održavati bez publike.

Zabranjeno je noćenje u hotelima, motelima, pansionima ili privatnim apartmanima – osim ako se radi o nephodnim putovanjima, kao na primjer zbog posla.

Zatvaraju se barovi, restorani, teretane, bazeni, kao i kozmetički saloni, saloni za masažu, saloni za tetoviranje i sve što se tiče njege tijela, prenosi “Radiosarajevo“.

Ostaju otvorene škole, vrtići, menze, bogomolje, sve radnje – s tim što je dozvoljeno da u radnji bude maksimalno jedan kupac na 10 kvadrata, zatim frizerski saloni i zanatske radnje.

Medicinski neophodni tretmani, kao što je fizioterapija, također će i dalje biti mogući.

Dostavljanje hrane i pića, uključujući i ono iz barova i restorana je moguće. Također je rečeno da će posjete staračkim domovina biti i dalje dozvoljene, naravno, pod važećim mjerama predostrožnosti.

Od firmi se zahtjeva da, gdje god je to moguće, dozvole rad od kuće, a dogovoreno je da se detaljno razradi plan finansijske pomoći za one koji zbog ovih novih mjera gube prihode.

