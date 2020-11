Uplašen, ali živ: Kako ostati ravnodušan na snimak mačića spašenog u Izmiru

Zemljotres jačine 6,6 stepeni koji je pogodio Izmir, treći po veličini grad u Turskoj, doveo je do velike materijalne štete, rušenja brojnih zgrada. Spasioci su ispod ruševina izvukli 104 preživjele osobe, a potrage i dalje traju.

Iako je spašavanje ljudskih života prioritet, spasioci su pronašli način i za spašavanje kućnih ljubimaca.

Agencija Anadolija objavila je snimak uplašenog mačića koji je spašen nakon što je proveo 30 sati pod ruševinama. Uplašen, ali živ, pogledajte snimak koji vas neće ostaviti ravnodušnim…

#video | K9 #dog #rescued a #cat from rubble 30 hours after #earthquake in #Izmir pic.twitter.com/DFW4vJaY5Y

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 31, 2020