Kolone duge 700 km / Nestvarni prizori iz Pariza: Ljudi masovno bježe, prodavnice opustošene

Zbog ponovnog zaključavanja zemlje, u prodavnicama su se u četvrtak stvorile gužve, a među najtraženijim proizvodima bili su tjestenine i toalet papir, ali i toneri za štampač i elektronski dijelovi za rad od kuće, prenosi portal Frans info.

Mjere je najvio premijer Žan Kasteks, koji je u četvrtak u parlamentu rekao da se znalo da dolazi drugi talas korona virusa. On je kazao i da će škole biti otvorene, ali da će učenici od šest godina pa naviše morati da nose maske.

Građani će moći da napuštaju domove samo radi kupovine namirnica, vođenja djece u školu i posla koji ne može od kuće da se radi, kao i radi odlaska u bolnicu ili apoteku.

Takođe, moći će da izlaze radi šetnje psa, ali je to ograničeno na jedan sat i udaljenost jedan kilometar od kuće. Na sahranama je dozvoljeno prisustvo do 30, a na vjenčanjima do šest osoba.

Uoči potpunog zatvaranja zemlje, koje stupa na snagu u 23 sata, oko Pariza su se stvorile velike gužve, a kolona vozila širom grada prostirale su se u ukupnoj dužini od čak 700 kilometara, prenosi BBC.

Kako se navodi, mnogi građani Pariza odlučili su da period karantina, koji će trajati do 1. decembra provedu van grada, i dodaje se da se slična situacija dogodila u martu, za vrijeme prvog talasa.

U četvrtak je u Francuskoj potvrđeno novih 47.637 slučajeva korona virusa, kao i 250 smrtnih slučajeva, prenosi “Mondo“.

