Rekordni brojevi novozaraženih u nizu europskih zemalja

U Austriji je u petak dnevni broj novozaraženih skočio s 4453 u četvrtak na rekordnih 5627, što je blizu razine koja bi, kaže austrijska vlada, nadmašila kapacitete tamošnjih bolnica.

Najveći dnevni broj zaraženih u prvom valu epidemije u ožujku bio je 1050.

Kancelar Sebastian Kurz, koji je rekao da bolnice imaju kapacitete za nositi se s oko 6000 slučajeva zaraze dnevno, objavit će nove mjere u subotu popodne. On je rekao da bi po gospodarstvo štetan drugi “lockdown” bio krajnja mjera, , no austrijski mediji izvještavaju da se razmatraju oštre mjere.

Više austrijskih medija izvijestilo je u petak navečer da se planira policijski sat od 20 do šest sati ujutro, ali uz iznimke za one koji idu na posao ili naprosto vježbaju na otvorenom.

Broj slučajeva zaraze u Španjolskoj se u petak povećao za 25.595, što je najveći dnevni rast od početka pandemije i drugi za redom rekordan dan po broju novozaraženih. U četvrtak ih je bilo 23.580.

Ukupan broj umrlih uslijed zaraze koronavirusom u petak se povećao za 239 na 35.878.

To je manje od 267 umrlih u četvrtak i daleko od gotovo 900 na vrhuncu prvog vala krajem ožujka.

Službeno je od pojave covida-19 u Španjolskoj registrirano 1.185.678 slučajeva zaraze no premijer Pedro Sanchez je rekao da se stvaran broj procjenjuje na više od tri milijuna.

Kao i druge eruropske države, Španjolska pribjegava sve drastičnijim mjerama za obuzdavanje epidemije, no blažim nego u Njemačkoj ili Francuskoj, a izvanredno stanje daje ovlasti regionalnim vlastima da ograniče kretanje zatvaranjem gospodarskih i drugih aktivnosti ili policijskim satom.

U Portugalu su postavljene nadzorne točke na prometnicama kako bi se spriječila neovlaštena putovanja tijekom petodnevne zabrane kretanja između gradova koja je počela u petak.

Putovanja između više od 300 općina zabranjeno je od petka do 3. studenog kako bi se smanjila transmisija tijekom blagdana Svih svetih, no uz iznimke za one koji, primjerice, putuju na posao.

Portugal koji ima nešto više od 10 milijuna ljudi, u usporedbi s drugim europskim zemljama ima mali broj slučajeva zaraze, 137.272 i 2469 umrlih, no u petak je imao 4656 novozaraženih, najviše u danu od početka pandemije.

Portugalska vlada će raspravljati o mogućim novim ograničenjima na izvanrednoj sjednici u subotu.

Italija je u posljednja 24 sata imala 31.064 novozaraženih, objavilo je ministarstvo zdravstva te zemlje u petak, najviše od početka krize i više od rekordnih 26.831 dan ranije.

Ministarstvo je objavilo da je umrlo 199 ljudi. U četvrtak je bilo 217 umrlih.

Poljska je u petak, četvrti dan za redom, s 21.629 slučajeva premašila rekordan dnevni broj novozaraženih.

Premijer Mateusz Morawiecki je rekao da će u nedjelju na Dan Svih svetih groblja biti zatvorena, kao i u subotu i ponedjeljak, kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Rekordan dnevni broj novozaraženih u petak je imala i Latvija s 284 slučaja, po podacima latvijskog ministarstva zdravstva. Prethodno je najveći dnevni broj slučajeva bio 259.

Latvija, koja ima 1,9 milijuna stanovnika,do sada je registrirala 5679 slučajeva covida-19 a od posjledica zaraze koronavirusom umrlo je 69 ljudi.

Francuska je u petak izvijestila da je u protekla 24 sat imala 49.215 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najveći broj zaraženih u danu je u toj zemlji bio je u nedjelju, 52.010.

Broj umrlih od covida-10 povećao se za 256 na 36.565, objavilo je francusko ministarstvo zdravstva.

Belgija je u petak imala 6187 oboljelih od covida 19 u bolnicama, od kojih je 1058 na intenzivnoj njezi. Prošli tjedan imala je prosječno 15 tisuća novozaraženih dnevno, a u zadnjih 14 dana ima kumulativno 171.522 zaraženih. Na 100 tisuća stanovnika ima 1600 zaraženih, najviše u Europi.

Belgijske vlasti odlučile su u petak pojačati mjere kako bi pokušali usporiti širenje zaraze koronavirusa koja poprima dramatične razmjere.

Donesena je odluka da se od ponedjeljka zatvaraju trgovine, osim trgovina hranom i ljekarni. Ostaje moguće naručiti robu u svim dućanima preko interneta i doći po nju ili naručiti dostavu,piše N1

