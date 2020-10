Pogledajte trenutke rušenja zgrada, samo u Izmiru srušeno njih 20

Zemljotres magnitude 7 stepeni po Rihteru pogodio je otok Samos u Grčkoj te turski priobalni grad Izmir, prenosi “Avaz“.

Prema pisanju grčkog dnevnog lista “Ekathimerini”, podrhtavanje koje je trajalo dugo osjetilo se širom Grčke te sve do Istanbula. Nakon prvog potresa, uslijedila su još tri s maginutdama 4.1, 4.2 i 4.8.

Lokalni mediji javljaju o šteti na objektima i cestama, srušenim zgradama na Samosu. Na društvenim mrežama građani koji su snimili trenutka potresa objavljuju vedee.

Prema objavama na društvenim mrežama, Izmir i Samos je pogodio mini tsunami. Ulice su poplavljene.

The 7.0 magnitude #earthquake , about 17km off the coast of western Izmir province, was felt as far away as Athens and Istanbul, the US Geological Survey said.

There was no word on casualties but images from the Turkish city of #Izmir showed buildings that had collapsed.#deprem pic.twitter.com/nfCxz0g8qK

