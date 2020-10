Razoran zemljotres pogodio Grčku i Tursku, srušene zgrade u Izmiru

Prema prvim snimcima vidi se da došlo je do velike materijalne štete u Izmiru i rušenja zgrada, prenosi “Klix“.

Preplašeni građani su istrčali na ulice. Informacija o žrtvama još uvijek nema.

BREAKING – Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020