Erdoganova poruka odzvanja Evropom: Musliman ne može biti terorist niti terorist može biti musliman

Predsjednik Republike Turske, koji je i predsjednik AK partije Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako je čuo da se našao na meti napada karikaturama francuskog časopisa “Charlie Hebdo“, ali je rekao kako nije ni pogledao te karikature, jer ne želi davati na značaju onima koji objavljuju nemoralne sadržaje, javlja Anadolu Agency (AA).

“Nažalost, prolazimo kroz period nepoštovanja poslanika Muhammeda i neprijateljstva prema islamu i muslimanima, što se širi poput raka. Šta više kazati o tim nečasnim ljudima koji toliko vrijeđaju našeg voljenog poslanika Muhammeda“, kazao je Erdogan na sastanku poslaničke grupe AK partije u državnom parlamentu.

“Istinski se suprotstaviti napadima na našeg pejgambera, stvar je naše časti. Musliman ne može biti terorist niti terorist može biti musliman“, dodao je Erdogan.

Istaknuo je, također, kako mu njemačka kancelarka Angela Merkel ne može objasniti to što je stotinu ili stotinu pedeset njemačkih policajaca nedavno ušlo u Mevlaninu džamiju za vrijeme klanjanja sabah-namaza.

“U našoj zemlji postoji 435 crkava, manastira i sinagoga koji su pod starateljstvom i garancijom naše države. Nikada nismo nasrtali na nečija uvjerenja, religiju i svetosti i nikada to nećemo raditi“, rekao je Erdogan.

Dotakao se i dešavanja na Kavkazu, istaknuvši da je s ruskim kolegom Vladimirom Putinom razgovarao o situaciji u Nagorno-Karabahu.

“Dajte da to već jednom riješimo na Kavkazu. Možemo to zajedno riješiti. Razgovarajte vi s Nikolom Pashinyanom, a ja ću razgovarati s mojim bratom Ilhamom Aliyevom. Dajte da napravimo iskrene iskorake i možemo to riješiti”, poručio je Erdogan.

Također je kazao da Turska, ako to bude potrebno, ima snage da očisti cijelu Siriju od terorističkih organizacija.

“Oni koji su došli na sirijsku teritoriju, ali ne vode borbu protiv ISIS-a kao što to radimo mi, trebaju ostaviti po strani te igre. Turska, ako je to potrebno, ima dovoljno snage da očisti Siriju od svih terorističkih organizacija. Samo Turska se u pravom smislu bori protiv ISIS-a. Napad Rusije na centar za obuku snaga Sirijske nacionalne vojske u Idlibu znak je da se ne želi postići trajni mir i stabilnost”, rekao je Erdogan.

Upozorio je i kako nova struktura koju Amerika pokušava uspostaviti duž iračke granice sa Sirijom, predstavlja nagovještaj novih sukoba, patnji i tragedija.

“Sirijski narod krvlju i životima plaća cijenu strateških igara snaga koje dolaze izvan regije, terorističkih organizacija i režima. Ne možemo samo mirno posmatrati ovo licemjerje i nepravdu. Jer, mi osjećamo tragediju i bol svakog incidenta koji se dogodi tik uz naše granice”, kazao je Erdogan.

Naglasio je kako će njegova zemlja odlučno nastaviti borbu protiv terorističkih organizacija, dodavši da budućim generacijama žele ostaviti snažnu i progresivnu Tursku.

