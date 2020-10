Preminula Leanza Cornett, bivša miss Amerike

Tužnu vijest potvrdili su i organizatori takmičenja Miss America na Facebooku.

“Znamo da je puno značila mnogima, uključujući i sve vas. Shrvani smo iznenadnim gubitkom u našoj Miss America porodici i izražavamo duboko žaljenje porodici i bliskim prijateljima na gubitku”, napisali su.

Cornett je povrijedila glavu 12. oktobra.

Tokom karijere, pobijedila je na takmičenju Miss America 1993. godine, godinu dana nakon što je postala Miss Floride.

Proteklih godina glumila je Ariel u produkciji uživo Male Sirene u floridskom resortu Walta Disneya, prenosi Daily Mail.

Osim toga, pojavila se kao glumica u serijama kao što su CSI: Crime Scene Investigation, Weeds i Saved by the Bell: The New Class.

Bila je udata za Marka Steinesa od 1995. do 2013. godine, a i on se oprostio od nje na Instagramu, prenosi “Radiosarajevo“.

