Novi detalji napada: Odrubljena glava ženi koja se molila u crkvi

Gradonačelnik Nice Christian Estrassi na Twitteru je objavio da se napad dogodio u ili blizu crkve Notre Dame i da je policija privela napadača, prenosi BBC.

Vjeruje se da je jedan ubijeni bio upravitelj crkve, rekao je Estrosi. Dodao je da je jedna žena uspjela pobjeći u bar nasuprot neogotičke građevine iz 19. stoljeća.

“Osumnjičenog je ustrijelila policija i na putu je prema bolnici, živ je”, rekao je Estrosi novinarima i opisao njegov čin terorističkim.

