Lider opozicije u Francuskoj Melenchon: Macron izgubio kontrolu

Bivši kandidat za predsjednika Francuske, lider ekstremno ljevičarskog pokreta ”Nepokorena Francuska”, parlamentarni zastupnik Jean-Luc Melenchon kazao je kako neće pružiti podršku predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu u njegovim polemikama s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom te da je francuski predsjednik u potpunosti izgubio kontrolu nad situacijom, javlja Anadolu Agency (AA).

Melenchon, zastupnik iz regije Bouches-du-Rhone, u intervjuu za francuski radio ”Inter”, podsjetio je kako je ranije nekoliko puta pružio podršku Macronu, ali da je trenutno najbolje šutjeti.

”Sinoć je predsjednik iz razloga koji niko ne razumije, objavio niz twitova. Macron je u potpunosti izgubio kontrolu nad situacijom”, rekao je Melenchon.

Lider ekstremne ljevice navodi ako bi umjesto traženja podrške, trebao dobro razmisliti kakva će njegova strategija biti.

”Francuska je postala predmet ismijavanja. Šta misli uraditi, osim objavljivati twitove?”, upitao je Melenchon.

Naveo je kako izgleda da Macron ne želi njihovu podršku s obzirom na to da ih je predsjednik ranije nazvao “ljevičarskim islamistima“ ili ”islamo-ljevičarima

Nakon što je 16. oktobra u Francuskoj ubijen prosvjetni radnik koji je na časovima učenicima pokazao karikature koje su ismijavale poslanika Muhameda a.s., Macron je iznio niz stavova čija su meta uglavnom bili islam i muslimani. Ove riječi i karikature s uvredama poslanika Muhameda a.s. istaknute na pojedinim objektima, izazvale su niz reakcija i protesta u islamskom svijetu.

U mnogim zemaljama, među kojima su Katar, Kuvajt, Alžir, Sudan, Palestina i Maroko počeli su bojkoti farancuskih proizvoda. Pored toga, podsjetivši da je u Francuskoj prisutan bojkot turskih prozivoda, predsjednik Turske Erdogan turski narod je pozvao na bojkot francuskih proizvoda.

