SAIDA JE SVE UBJEĐIVALA DA NE POSTOJI KORONAVIRUS: ONDA JE MISS NJEMAČKE POKRAJINE HASSEN, DOŽIVJELA ŠOK

Njemačka je u ovom drugom valu virusa veoma snažno pogođena,a Sadija je bila jedna od onih koja nije vjerovala u epidemiju.

Vjerujte mi da sam svima govorila, pričala, čak ih pokušavala ubjediti svim mogućim argumentima da ne vjeruju u sve te laži, ipak sam se, evo i sama uvjerila da sve to ipak nisu izmišljotine. Pomislila sam da sam dobila neku lakšu gripu, ali kako sve to nije danima prolazilo ipak sam otišla kod ljekara i on mi je predložio da se testiram. Dvoumila sam se, jer mislila sam, onda idem sama protiv sebe i vlastitih ubjeđenja. Ipak, sam se testirala i doživjela šok kada su mi javili da sam pozitivna na koronavirus. Prvo sam sjela, da sama sebe uvjerim da je to istina, a onda krenula da zovem sve ljude sa kojima sam bila u kontaktu. Ponajprije sam se izolovala od moje mame, jer ne bih mogla to podnijeti da ona bude isto pozitivna. Ali, testirala se i test je negativan. Moram se punih 14 dana izolirati ,pa onda ponovno testirati. Ova godina kao i za sve one koji se bave bilo kojim biznisom je izgubljena,a ja sam izgubila mnoge angažmane koji su bili planirani, pa čak i snimanje moje prve pjesme u Beogradu. Ali, samo da sve ovo prođe,pa i ova pandemija,a onda me najprije čeka put u Istanbul, gdje treba da radim fotošuting za par tamošnjih veoma značajnih velikih kompanija – rekla nam je Sadija, prenosi “Hayat“.

